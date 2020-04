Beademingsprotocol voor coronapatiënten beschikbaar

Het digitale protocol is in eerste instantie bedoeld als praktische handleiding en beslisondersteuning op de werkvloer. “We zien het als een mogelijkheid om efficiënt kennis uit te wisselen tussen de ziekenhuizen en niet als een vaststaand protocol. Iedereen kan suggesties voor verbetering doen”, benadrukt Dave Dongelmans op Qruxx. Dongelmans is intensivist in het Amsterdam UMC, locatie AMC en voorzitter van stichting NICE (nationale intensive care evaluatie).

Het protocol, dat is ontwikkeld in samenwerking met Alii, is gemakkelijk aan te passen aan de nieuwste inzichten “Rond covid-19 explodeert nu de medische literatuur”, aldus Erik-Jan Vlieger, oprichter van Alii. “Sinds november 2019 zijn er inmiddels meer dan 5.000 artikelen verschenen. Als uit die literatuur zou blijken dat beademing bij covid-19 anders zou moeten, is dat snel te verwerken in dit digitale protocol dat op ons platform staat.”

