Bedankcampagne om jeugdzorg-verleners hart onder de riem te steken

ExpEx, een vereniging van mensen die met jeugdzorg te maken hebben gehad, heeft een campagne gelanceerd om jeugdhulpverleners te bedanken. Het doel is om ze met video’s een hart onder de riem te steken.

Tegenwicht

ExpEx, kort voor Experienced Experts, wil met de campagne #alsnogbedankt een tegenwicht bieden aan de veelal negatieve publiciteit en ontwikkelingen in de jeugdzorg. Ze richten zich in een persoonlijke videoboodschap op hulpverleners waar ze goede ervaringen mee hebben.

Kleine dingen maken het verschil

“Wij ervaringsdeskundigen weten als geen ander dat er in de sector veel mensen hard werken om het goede te doen”, laat Maurits Boote van ExpEx weten. “Voor ons zijn het juist vaak de kleine dingen geweest die het verschil in ons leven hebben gemaakt. Vaak door mensen die buiten de lijntjes kleuren en in staat zijn om vanuit gelijkwaardigheid samen te werken met jongeren.”

Korte filmpjes

In korte filmpjes van ongeveer een minuut bedanken de ervaringsdeskundigen een hulpverlener. Inmiddels staann acht van zulke filmpjes op het speciale YouTube-kanaal. De campagne wordt gefinancierd door Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg&Welzijn, CNV Zorg&Welzijn en FBZ.