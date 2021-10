Bedreiger minister De Jonge krijgt celstraf

Van Z. plaatste dreigende teksten op Facebook. “Bij deze geef ik u de melding dat ik voor vanavond 24.00 uur Sigrid Kaag ga aanvallen en zo ga verwonden dat ze of dood is, of nooit meer haar functie kan uitvoeren”, schreef hij onder de profielnaam X op 30 september op de openbare Facebookgroep van D66 in Noord-Brabant.

Van Z. verklaarde dat hij het niet eens is met de coronamaatregelen. “Ik deed het gewoon in een opwelling van woede. Het was impulsief en ik schaam me er diep voor”, zei hij tegen de rechter. “Ik heb er niet over nagedacht. Ik heb het in tien seconden getypt en nu zit ik hier. Ik ben geen tiener meer. Ik had er beter over moeten nadenken, zeker nu ik weet wat het allemaal teweegbrengt.” (ANP)