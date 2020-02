Bedrijfskundige versterkt raad van bestuur Alliade

Elze Vonk is per 15 april benoemd tot lid van de raad van bestuur van Alliade in Heerenveen. Vonk is momenteel directeur Bedrijfsvoering bij Lentis, een zorginstelling voor ouderen en geestelijke gezondheidszorg in Groningen en Drenthe.

Bedrijfskundige en bedrijfseconoom Vonk (43) was geruime tijd werkzaam in het bankwezen. Een nieuwe stap in de zorg -nu als bestuurder- noemt Vonk “boeiend”. “De zorg is dynamisch, het raakt echt en vraagt veel van allen die er in actief zijn”, aldus Vonk. “Alliade heeft een heldere strategie uitgestippeld, terug naar de kern, waarin de cliënt, naasten, medewerkers en omgeving voorop staan. Ook de visie van Alliade, ‘Samen doen wat wel kan’ past me goed. Het is extra mooi om hieraan, in mijn thuisregio Friesland een bijdrage te leveren.”

Elze woont met man en kinderen in Leeuwarden. Ze is in Friesland tevens toezichthouder in het onderwijs en bij de bibliotheek. Bij Alliade vormt ze vanaf half april de raad van bestuur met interim voorzitter Vincent Maas.