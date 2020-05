Bedrijfsresultaat St Jansdal flink gedaald

Het lagere resultaat komt door de overname van de ziekenhuiszorg in Flevoland. Dat kostte 4,5 miljoen euro. Zonder deze uitgaven en enkele andere incidentele effecten zou het resultaat zijn gestegen naar 3 miljoen euro.

Opschalen

De verslechtering is het gevolg van het eerst in personeel en materieel moeten opschalen om de zorg in Flevoland over te kunnen nemen om daarna pas de productie en omzet te kunnen realiseren. “Een efficiënte inzet van de beschikbare capaciteit was vorig jaar nog niet op het gewenste niveau”, aldus een toelichting op het verschenen jaarverslag.

Arend Jan Poelarends, lid van de raad van bestuur van St Jansdal: “In 2020 hadden we deze opbouw en efficiencyslag volop verder willen doorzetten. De coronacrisis dwong ons echter onze prioriteiten volledig te verleggen. In plaats van het verder opbouwen van de zorg heeft het ziekenhuis in het eerste kwartaal de electieve zorg bijna volledig moeten afschalen.”

Polibezoeken

Het aantal polibezoeken is dit jaar meer dan vijftig procent gedaald. Verder zijn er veel minder operaties en andere onderzoeken gedaan. Poelarends: “De financiële consequenties van de coronacrisis voor St Jansdal zijn groot.”

“Wij wachten op landelijke afspraken om de omzetdaling van meer dan 20 miljoen euro en de extra kosten die zijn gemaakt op te vangen. Verzekeraars hebben al toegezegd met steunmaatregelen te komen. Wij gaan er vanuit dat die toereikend zijn en dat daardoor de continuïteit van het ziekenhuis niet in gevaar komt.”