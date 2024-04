Begeleider instelling Breezand verdacht van misbruik

Politie en justitie onderzoeken een ernstige zedenzaak in een instelling voor verstandelijk beperkte mensen in Breezand, schrijft De Telegraaf. Een begeleider wordt verdacht van langdurig seksueel misbruik van een minderjarige. Saillant is dat hij eerder al meermalen met de politie in aanraking kwam. Bovendien is zijn moeder bestuurder van de instelling.