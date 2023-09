Begrijpelijke voorlichting met animaties voor patiënten St Jansdal

Het St Jansdal gaat patiënten voorlichten met behulp van animaties om hen nog beter voor te bereiden op een afspraak, behandeling of opname in het ziekenhuis. Het ziekenhuis tekende hiervoor een meerjarig-contract met Indiveo. Dit bedrijf ontwikkelt zorganimaties.

“Door animatie toe te voegen als middel kunnen we een kwaliteitsslag maken in onze voorlichting. Uit onderzoek blijkt dat informatie beter onthouden wordt als het visueel ondersteund is en in begrijpelijke taal uitgelegd. Zo kunnen onze patiënten zich nog beter voorbereiden”, zegt Leonie Boven, voorzitter van de raad van bestuur.

Positieve ervaringen

Afgelopen voorjaar werd er een proef gehouden bij de polikliniek MDL en orthopedie. Dit leverde positieve ervaringen op.

Het St Jansdal heeft dan ook besloten deze vorm van patiënten communicatie stap voor stap door te voeren bij alle vakgroepen en afdelingen. Folders en animaties worden gelinkt aan de afsprakeninformatie in MijnStJansdal. Als iemand een afspraak krijgt, kan diegene direct de betreffende folder of animatie bekijken. Ook komen de animaties op de website en is de tekst op papier verkrijgbaar voor patiënten die minder digitaal vaardig zijn.