Behandelaars en verzekeraars: ‘Online ggz is blijvertje’

Therapeuten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) praten aanzienlijk vaker online met hun patiënten. Het is op dit moment 30 procent meer dan een jaar geleden, toen er nog geen coronacrisis was, melden zorgverzekeraar VGZ en ggz-behandelaars. Ze verwachten dat deze verandering min of meer blijvend zal zijn.