Behandelcentrum Sonnevanck mag zich Regionaal Expertisecentrum D-ZEP noemen

Het in maart 2024 geopende Sonnevanck in Hillegom is vanaf nu een Regionaal Expertisecentrum voor cliënten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP).

De benoeming tot REC is gedaan door het CElz, de door het Ministerie van VWS aangestelde Commissie Expertise Centra Langdurige Zorg, na een positieve beoordeling van het visitatierapport.

Geriatrische revalidatie

Sonnevanck is het specialistisch geriatrisch behandelcentrum van Zorgbalans voor ouderen met een intensieve zorgbehoefte. Zij komen voor een kortdurende opname of interventie vanuit een andere zorgorganisatie. Sonnevanck is het REC voor de regio Noord-Holland (met uitzondering van Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek) en Zuid-Holland Noord.

Dementie

In behandelcentrum Sonnevanck biedt ouderenzorgorganisatie Zorgbalans specialistische behandeling in een veilige en rustige omgeving aan mensen in crisis met cognitieve stoornissen en ontregel(en)d gedrag. Vaak zijn dit cliënten met een vorm van dementie met daarbij gedrag wat tot grote last voor henzelf of hun omgeving leidt. Doel is hen te stabiliseren zodat ze naar een andere passende woonomgeving kunnen verhuizen. In Sonnevanck komen met name ouderen met een zware zorgvraag voor een kortdurende opname of interventie vanuit een andere zorgorganisatie. Ook is er in het behandelcentrum ruimte voor cliënten die langer gebruik moeten maken van intensieve en specialistische zorg in een veilige omgeving.

Regionaal expertisecentrum

Sonnevanck is aangesloten bij het landelijke Kennisnetwerk Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag (D-ZEP). Als deelnemer aan dit netwerk wordt door Zorgbalans expertise gedeeld, participeert zij bij (wetenschappelijk) onderzoek en werkt de ouderenzorgorganisatie volgens het landelijk ontwikkelde zorgprogramma. De complexiteit van deze doelgroep vraagt om goed voor deze zorgvraag opgeleide zorgmedewerkers en een veilige omgeving voor de cliënt. Dit komt samen in dit nieuwe Regionale Expertisecentrum. In 2024 is het expertisecentrum naar een nieuw gebouw verhuisd, speciaal ingericht voor deze ernstig kwetsbare cliënten, met veel licht en ruimte.