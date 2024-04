Tamara Pieterse vertrekt bij Zorgbalans

In 2023 heeft de bestuurder van Zorgbalans de raad van toezicht en alle medewerkers persoonlijk geïnformeerd over het vertrek op 1 juni. Per 15 juli zal zij in haar nieuwe functie werkzaam zijn.

Pieterse is een drijvende kracht achter de digitale transformatie van haar organisatie. Zorgbalans wil in 2030 toonaangevend zijn in het vinden van oplossingen voor een exploderende zorgvraag, zo vertelde zij in een interview met Zorgvisie, dat zij met twee collega-bestuurders deed.

Gita Gallé, voorzitter raad van toezicht: “De raad van toezicht vindt het heel jammer dat Tamara vertrekt bij Zorgbalans. Zij heeft de organisatie geleid met enorme toewijding, empathie, deskundigheid en van een krachtige visie en strategie voorzien. Zij laat de organisatie goed achter. De opgave voor de toekomst is groot, maar Zorgbalans is klaar om die toekomst aan te kunnen. Wij wensen haar enorm veel plezier en succes op haar nieuwe plek bij het UWV en danken haar zeer voor haar inzet van de afgelopen jaren.”

Tamara Pieterse zegt zich met veel ambitie en plezier de afgelopen jaren te hebben ingezet voor de ouderenzorg, zowel binnen Zorgbalans, als regionaal en landelijk. “Ik ben ongelooflijk trots op al mijn collega’s voor de goede zorg en ondersteuning die zij bieden, aan onze cliënten en collega’s: met toewijding, in verbinding en altijd vindingrijk.”