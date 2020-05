‘Behoefte aan contact met bewoners verpleeghuis blijft erg groot’

Het kabinetsbesluit om bij wijze van proef in 25 verpleeghuizen de deuren weer te laten openen voor bezoek, wordt goed ontvangen door seniorenorganisatie KBO-PCOB. “Mensen hebben grote behoefte aan perspectief, dat hebben veel mantelzorgers tot nu toe gemist. Met dit kabinetsbesluit is er weer een stip aan de horizon gekomen”, aldus directeur Manon Vanderkaa.

Ook ouderenbond ANBO is blij dat er goed en zorgvuldig wordt gekeken op welke manier bezoek in het verpleeghuis weer mogelijk is. Daarbij is het cruciaal dat de meest kwetsbare ouderen niet besmet kunnen worden met het coronavirus.

Enquête

De ouderenorganisatie KBO-PCOB heeft een enquête gehouden onder mensen die naasten hebben wonen in een verpleeghuis. Twee derde van de ondervraagden zei begrip te hebben voor de lockdown maar een meerderheid van 51 procent gaf ook aan dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om contact te houden met hun naasten.

Verdriet en angst

Bij een ruime meerderheid is er verdriet (73 procent) dat ze hun naaste in het verpleeghuis niet mogen bezoeken en is er angst (26 procent). Ook voor de bewoners zelf zien zij de effecten. Zo is er eenzaamheid (76 procent), verdriet (66 procent), heeft het gevolgen voor de kwaliteit van leven (62 procent) en is er angst (35 procent).

Om toch contact te kunnen hebben met familieleden in het verpleeghuis wordt er gebeld of gebeeldbeld. Van de ondervraagden zegt 9 procent dat er op dit moment geen mogelijkheid is om contact te hebben.

Nieuw perspectief

“Deze uitslag ondersteunt de stap voor stap versoepeling van de bezoekersregeling, zoals het kabinet dit nu voorstelt. Er is meer behoefte aan contact, daarom dringen we er op aan dat dit besluit snel vervolgstappen krijgt in alle verpleeghuizen. Door bijvoorbeeld één vaste mantelzorger aan te wijzen die beschikking heeft tot mondkapjes en tests”, aldus Vanderkaa.

Mondkapjes

Directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO wijst ook op het belang van mondkapjes. De bond was al van mening dat zorgpersoneel preventief beschermingsmateriaal moet dragen, zegt ze. “Wij vinden het dus ook belangrijk dat bezoekers op zijn minst mondkapjes dragen. Want moeten voorzichtig blijven met de gezondheid van kwetsbare ouderen en die van het zorgpersoneel.”

Door voorzichtig te proberen kan gekeken worden op welke manier het risico op besmetting zo klein mogelijk blijft. “Want natuurlijk wil iedereen graag weer echt op bezoek bij een geliefde in het verpleeghuis.” Maar zo waarschuwt ze: ” Een knuffel of kus zit er helaas nog steeds niet in.” (ANP)