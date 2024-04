Besluit geboortezorg Zoetermeer in juli

HagaZiekenhuis wil op de locatie Zoetermeer geboortezorg blijven bieden. Na protest van de lokale politiek, een petitie en een optocht door de stad, is de raad van bestuur van plan om de geboortezorg te behouden. De top neemt in juli een definitief besluit.

De raad van bestuur van HagaZiekenhuis heeft donderdag een “voorgenomen besluit” genomen over behoud van de geboortezorg op de locatie Zoetermeer. Het advies wordt nu voorgelegd aan de ondernemingsraad, patiëntenraad, medisch stafbestuur en verpleegkundig stafbestuur. Als deze gremia instemmen met de plannen, is het besluit in juli definitief.

In een toelichting zegt bestuursvoorzitter Peter van der Meer dat dit een “heuglijke dag” is voor Zoetermeer. “Voor de komende honderd jaar blijft de verloskunde in de stad.” Het besluit kon worden genomen na overleg en steun van onder meer het gemeentebestuur van Zoetermeer, zorgverzekeraars, ambulancediensten en huisartsen.

Risico’s

Belangrijke reden om de (acute) verloskunde te behouden in Zoetermeer is dat onderzoek uitwijst dat verplaatsing van deze zorg naar omliggende ziekenhuizen, zoals Den Haag, Delft en Alphen aan den Rijn, ‘risico’s geeft’ voor zwangeren in de Zoetermeerse regio, wijzen onderzoeken uit van de GGD en Netwerk Acute Zorg West.

De afdeling verloskunde in Zoetermeer maakt al jaren verlies. Dat komt vooral door het gestaag dalende aantal geboorten in de gemeente in de afgelopen tien jaar. “Als we een paar honderd meer bevallingen per jaar doen, dan wordt verloskunde wèl rendabel voor Zoetermeer”, aldus Van der Meer.

HagaZiekenhuis gaat werken aan plannen om het aantal bevallingen in Zoetermeer te verhogen. Onderzoek wijst uit dat het aantal bevallingen de komende jaren autonoom een stijgende lijn zal laten zien.