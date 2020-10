Bejaarde vrouw overleden na herbesmetting met corona

Een 89-jarige vrouw is overleden nadat ze voor de tweede keer besmet was geraakt met het coronavirus. Dat bevestigen virologe Marion Koopmans en het ziekenhuis Erasmus MC na berichtgeving in diverse media. De vrouw leed al aan de ziekte van Waldenström, een vorm van kanker waarbij een bepaald soort witte bloedcellen ongeremd wordt aangemaakt. De behandeling tast het afweersysteem aan.

De vrouw was eerder dit jaar voor het eerst ziek geworden. Ze had koorts en hoestte. Bij een test bleek dat ze het coronavirus onder de leden had. Na vijf dagen mocht ze het ziekenhuis verlaten. Haar klachten verdwenen, hoewel ze vermoeid bleef. Bijna twee maanden later werd ze weer ziek. Ze had koorts en ademnood en moest hoesten. Acht dagen later ging haar toestand achteruit en zo’n twee weken daarna overleed ze. Koopmans denkt dat de coronabesmetting de vrouw fataal is geworden “maar ze was al ernstig ziek”.

Vingerdruk

De onderzoekers vergeleken de ‘vingerafdruk’ van het virus bij de eerste klachten met het virus waaraan ze is overleden. Het bleek om twee verschillende versies van het nieuwe coronavirus te gaan, dus de vrouw was daadwerkelijk opnieuw besmet geraakt. Het was al bekend dat ex-patiënten opnieuw besmet zijn geraakt, ook in Nederland.

‘Niemand is levenslang beschermd’

Virologen denken dat coronapatiënten met een goede weerstand na herstel zeker zes maanden lang immuun zijn. Als ze toch besmet raken, zijn hun klachten vermoedelijk milder. Ze baseren dit op hun ervaringen met andere luchtwegvirussen, want het nieuwe coronavirus zelf is nog te kort aanwezig om daar iets over te kunnen zeggen. Niemand zal levenslang beschermd zijn tegen het coronavirus, “want dat zien we nooit bij luchtwegvirussen”, laat Koopmans weten. (ANP)