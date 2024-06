Bekostiging proactieve zorgplanning staat nog in de kinderschoenen

Uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat er nog geen landelijke organisatie en bekostiging van proactieve zorgplanning is. De autoriteit roept zorgverzekeraars op om tot 2027 proactieve zorgplanning ruim in te kopen en past de bekostiging voor de ziekenhuizen aan per 2025.

Op dit moment zijn er voor huisartsen alleen maatwerkafspraken over proactieve zorgplanning gemaakt. Hierdoor kunnen huisartsen de zorg al declareren, maar dit gebeurt nog niet structureel en ook niet landelijk. De NZa wil proactieve zorgplanning per 2027 invoeren.

Langere gesprekken

In de ziekenhuiszorg is er nog helemaal geen specifieke vergoeding voor proactieve zorgplanning. De financiële prikkels zijn gericht op diagnostiek en behandelingen, maar niet op het voeren van langere gesprekken als onderdeel van proactieve zorgplanning.

Regie houden

Proactieve zorgplanning is een onderdeel van passende zorg voor kwetsbare patiënten en patiënten in de laatste levensfase. Patiënten en hun naasten houden met proactieve zorgplanning regie over behandelwensen- en grenzen.

Niet genoeg tijd

Ook in de kortdurende en langdurige zorg moeten zorgprofessionals goede afspraken kunnen maken over de behandelwensen en -grenzen van een patiënt, stelt de NZa. Voor ouderen die thuis zorg nodig hebben, blijkt de huidige indirecte tijd van de specialist ouderengeneeskunde niet genoeg. Dat geldt ook voor de specialist ouderengeneeskunde in de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen.

De NZa bekijkt in 2025 hoe de bekostiging de inzet van de specialist in de kortdurende zorg en langdurige zorg thuis ondersteunt.