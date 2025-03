Agema benadrukt opnieuw niets in verbod op private equity te zien

Minister Fleur Agema benadrukt opnieuw dat ze private equity niet gaat verbieden in de zorg, ondanks dat een meerderheid van de Tweede Kamer onlangs nog voor een motie stemde om dit wel te doen. Dit schrijft ze in een Kamerbrief aan de Kamerleden.

Een meerderheid van SP, Groen Links/PvdA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, CDA en PVV stemde in september nog voor een motie van de SP voor een private-equityverbod.

Vier redenen

Maar opnieuw ziet Agema, net als haar voorganger Conny Helder, hier niets in. De hudiige minister van VWS somt vier redenen op om geen verbod in te stellen. Volgens Agema heeft een verbod een te grote negatieve impact op de toegankelijkheid en continuïteit van zorg. Aanbieders zouden kunnen omvallen, slecht bereikbaar worden of langere wachtlijsten krijgen.

Een verbod zou ook de mogelijkheden voor investeringen beperken. Die zijn nodig om de zorg ook in de toekomst in de benen te houden bijvoorbeeld in innovaties die een onbeheersbaar arbeidsmarkttekort kunnen afwenden. Verder zou een verbod excessen uit het verleden niet hebben voorkomen omdat het vaak om andere commerciële zorgaanbieders ging of reguliere zorgorganisaties. En als laatste zijn er juridische problemen om uberhaupt een verbod in te stellen, met grote risico’s voor de overheid.

Verbod op winstuitkering

Agema bespreekt ook andere mogelijkheden om private equity aan te pakken, zoals een algeheel verbod op winstuitkering. Ruim 7.500 zorgaanbieders in de Nederlandse zorg hebben een structuur en zijn actief in een tak van de zorg die winstuitkering mogelijk maakt. Ook dit vindt de minister te fors.

Zij pleit voor een zogeheten “gerichte aanpak” waarin ze verwijst naar een aantal voorstellen die al langer in de maak zijn of waar eerder over is gesproken. Zo is er de Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz), waarin extra voorwaarden worden gesteld voor winstuitkeringen. Ook wil de minister de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de bevoegdheid geven om fusies inhoudelijker te toetsen op kwaliteit van zorg.

Verantwoordingsplicht

Verder denkt de minister eraan om de verantwoordingsplicht uit te breiden. Vanaf dit jaar is die al uitgebreid, maar Agema denkt eraan om een onderdeel toe te voegen over de financieringsvorm van een organisatie. Middelgrote en grote zorgaanbieders moeten die dan bij de NZa aanleveren.

Op dit moment wordt de omvang van private equity in de zorg geschat op 1,43 milard euro bij aanbieders die gefinancierd worden vanuit de zorgverzekeringswet. Binnen de Wet langdurige zorg wordt de grootte geschat op 98 miljoen euro.