Kamer stemt weer vóór private equityverbod in de zorg

Voorstemmers waren: SP, Groen Links/PvdA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, CDA en PVV. Dat laatste is opvallend omdat PVV-minister Agema onlangs liet weten wel ruimte te zien voor private equity in de zorg. Zij had de motie dan ook ontraden. Daarmee is zij geheel in lijn met haar voorgangster Conny Helder die ook geen heil zag in een verbod op private equity.

Risico voor de zorg

Maar de Kamer is dus een andere mening toegedaan. SP-Kamerleden Jimmy Dijk en Sarah Dobbe constateren in hun motie dat puur op winst gerichte investeerders een groot risico vormen voor onze zorg. De Kamer heeft al meerdere keren een verbod op private equity in de zorg gevraagd maar dit is desondanks niet ingewilligd. Agema zei vorige week in het Kamerdebat over de wet gegevensverwerking dat zij af wil van “sprinkhanen en graaiers” in de zorg, maar niet van alle private equity. “Er zijn ook private investeerders die bijvoorbeeld het backoffice van huisartsenpraktijken op orde brengen. Dat scheelt toch een heleboel administratietijd, en dat is een van de speerpunten van mijn beleid en ook om in te zetten op automatisering en digitalisering. Daar hebben we dit soort investeerders, dus de deugende investeerders, hard bij nodig. Ik kan dat ook niet allemaal betalen met publiek geld.”

Brief Agema

Indiener Jimmy Dijk vroeg meteen om een brief van de minister. Die krijgt hij, evenals een brief van de voorzitter van de Tweede Kamer waarin deze meedeelt dat er automatisch een brief van de betreffende bewindspersoon komt als de Kamer een ontraden motie toch aanneemt.

Winstuitkering in de zorg

Twee andere moties over het verbod op winstuitkering in de zorg zijn aangenomen. Zo stemde de Kamer om nadere regels op te leggen aan extramurale zorgaanbieders die bij AMvB noodzakelijkerwijs worden uitgezonderd van het verbod op een winstoogmerk. Dit om excessieve winstuitkering aan investeerders in de zorg tegen te gaan en geld bedoeld voor de zorg, te behouden voor de zorg. Daarnaast wil de Kamer dat ook onderaannemers gaan vallen onder het winstverbod als de hoofdaannemer onderhevig is aan het winstverbod. De Kamer verzoekt het kabinet dit prioriteit te geven en het Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) zo snel als mogelijk, maar uiterlijk januari 2025, aan de Kamer te sturen.

Wet gegevensverwerking

Het wetsvoorstel “Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de grondslagen voor gegevensverwerkingen te verstevigen”, kortweg: Verzamelwet gegevensverwerking VWS I, werd aangenomen. Tijdens het Kamerdebat twijfelden met name BBB, PVV en NSC nog sterk. Vooral NSC had grote bedenkingen bij het doorbreken van het medisch beroepsgeheim en de uitbreiding van gegevens die mogen worden uitgewisseld door de Inspectie Gezondheidszorg. Uiteindelijk stemden BBB en PVV voor het wetsvoorstel en bleef NSC tegen.