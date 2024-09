Agema wil ‘sprinkhanen en graaiers de zorg uit helpen’

VWS minister Agema wil niet dat private equity partijen zich kunnen verrijken aan zorg, maar ze wil wel de weg openhouden voor private investeerders die iets toevoegen.

Private equity

Dat zei de minister vanmiddag tijdens het zogeheten debat ‘Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de grondslagen voor gegevensverwerkingen te verstevigen’. Dat dus niet alleen over gegevensverwerking ging maar ook over de schade die private investeerders kunnen toebrengen aan de zorg. Een poging van de VVD om het debat te beperken tot het oorspronkelijke onderwerp, mislukte.

Sprinkhanen en graaiers

Agema wil strenger optreden tegen sprinkhanen en graaiers en zal hier naar eigen zeggen: “beleid op formuleren”. De minster denkt dit te kunnen regelen door vaart te maken met de wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz), die net terug is met advies van de Raad van State. Zij zegt “het kaf van het koren” te willen scheiden. Er zijn volgens haar investeerders die geen onderpand nodig hebben en zelf kunnen investeren in bijvoorbeeld het opzetten van een back office. Dijk beschuldigt haar ervan “als een blad aan een boom” te zijn gedraaid en nu ineens coulant te zijn jegens private equity. Hij kent geen enkele private equity partij die innovatief zou zijn en zegt dat private equity per definitie alleen maar op geld en zelfverrijking uit is.

Ook is de minister voor uitbreiding, onder voorwaarden, van het winstverbod naar onderaannemers. Zij antwoordde dit op vragen van GL/PvdA Tweede Kamerlid Julian Bushoff. Deze had de ochtend voorafgaand aan het debat enkele amendementen ingediend over winstuitkering in de zorg. Bushoff zal de tekst van zijn amendementen aanpassen zodat deze kunnen worden ingepast in de Wibz.

Co-med

Agema weet niet wat ze kan doen aan situaties zoals bij Co-med, dat vroeg om goodwill vergoeding bij de overdracht van dossiers, terwijl het bedrijf zelf niet eens goodwill had betaald. SP Tweede Kamerlid Jimmy Dijk vroeg haar met klem om dergelijke situaties te voorkomen: “Hoe gaat minister zorgen dat patiëntendossier meteen worden gedeeld in plaats van dat ze moeten worden gekocht in verband met goodwill?” Agema zegt daarop terug te komen in een Kamerbrief.

Medisch beroepsgeheim

Agnes Joseph van NSC maakt zich zorgen over de doorbreking van het medisch beroepsgeheim zodat bijvoorbeeld de IGJ medische gegevens mag delen in het kader van onderzoek door andere instanties. Wat is het medisch beroepsgeheim dan nog waard, vraagt Joseph zich af. De IGJ overrulet het beroepsgeheim nu al in gevallen van ernstige mishandeling of bijvoorbeeld ernstig gebruik van verdovende middelen door zorgverleners, zo zegt de minister. Dit is al staande praktijk maar het doel van het Kamerdebat over gegevensverwerking is volgens Agema nu juist om de wettelijke grondslagen te regelen voor de praktijk. Anders kan de IGJ hier volgens haar niet mee doorgaan.

Fraude

Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten krijgen ruimere morgelijkheden om gegevens met elkaar te delen bij vermoedens van fraude. Uitsluitend gaat het om noodzakelijke informatie om het fraudeonderzoek mogelijk te maken. Gegevens die mogen worden gedeeld, zijn beperkt. Maar Agema wil wel dat een gemeente die het onderzoek doet, ook bij andere gemeenten gegevens mag opvragen in het kader van verrijking van de informatie. Haar eigen partij, de PVV en ook BBB en NSC uitten hun zorgen over bescherming van de privacy.

Opt out

Agema vindt het belangrijk dat er een opt out bij gegevensuitwisseling in het kader van de EHDS (European Health Data Space). Dit gaat over het uitwisselen van medische gegevens tussen landen in Europa. Opt out gaat uit van veronderstelde toestemming van de patiënt, tenzij deze vooraf heeft laten weten toestemming te weigeren. Zij laat op een later tijdstip weten hoe zij dit voor spoedeisende zorg wil gaan regelen.