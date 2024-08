Curator Co-Med houdt patiëntendossiers vast

Huisartsenpraktijk Zandvaart in Breezand kan de patiënten van Co-Med niet overnemen, omdat de curator de patiëntendossiers vasthoudt.

Dat schrijft NH Nieuws. De curator die de faillissementszaak rond Co-Med afwikkelt, wil dat de huisarts goodwill betaalt over de data. Zandvaart was van plan vandaag (1 augustus) te openen.

Huisarts Wouter Breebaart, die als zelfstandig arts voor Co-Med in Breezand werkte, in NH Nieuws: “Zonder dossiers geen huisartsenzorg. Je kunt niet werken zonder die informatie. Alles staat erin. Van de voorgeschiedenis tot labwaardes en medicijngebruik. Vooral voor de chronisch zieke mensen vind ik dit heel zorgelijk.”

Ook andere praktijken die willen herstarten hebben daar volgens de huisarts last van, omdat de curator nog in gesprek is met zorgverzekeraars voor een landelijke oplossing van dit probleem.