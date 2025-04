Hoe ga je als HR en leidinggevende om met ziekteverzuim door werkstress?

Hoe ga je als HR-professional om met ziekteverzuim door werkstress? En hoe bevorder je het welzijn van je medewerkers? Lisette Niemeyer, Consultant inkomen en zekerheid bij Loyalis en co-host van de podcast ‘Maar eerst koffie’, sprak met Caroline Horikx, Registerpsycholoog arbeid en gezondheid. Zij deelt haar belangrijkste tips en gaat in op (herkenbare) praktijksituaties. Geen tijd om het blog te lezen? Luister dan de hele podcastaflevering – in je eigen tijd. Gratis tip: ga naar buiten, ontspan en stap weer helemaal opgeladen je kantoor binnen.

Welke vraag moet iedereen stellen wanneer je een kop koffie drinkt met een collega?

‘Hoe gaat het nu met je? Deze vraag wordt heel vaak gesteld, we verwachten dan een ‘goed’ als antwoord. We vragen niet door. Vraag juist wel eens door. ‘Hoe is vandaag je dag begonnen?’, ‘Hoe ging het gisteren?’, maak het concreter. Of mensen oprecht durven te antwoorden, hangt af van de veiligheid die iemand ervaart en hoe de sfeer in een bedrijf is.’

Moeten we ook niet leren om die vraag te durven stellen? ‘Als je zelf in de stress zit denk je al snel: ik stel die vraag en als ik een ‘goed’ krijg is dat mooi meegenomen, dan kan ik weer door naar de volgende. Maar er zit heel veel vast aan zo’n vraag. Vertraag even op dat moment. Hoe is het nou écht met je?’.

Maak kennis met Caroline

Stress is de rode draad in het bestaan van Caroline. Ze ervaart het zelf, maar vaker nog komt het onderwerp op tafel in gesprekken met cliënten. Caroline is Registerpsycholoog arbeid en gezondheid. Vanuit haar eigen praktijk ondersteunt en adviseert ze al 25 jaar cliënten en non-profit-bedrijven. Ook leidt zij huisartsen op bij het Radboud Ziekenhuis. Het begrip stress voor cliënten, maar zeker ook voor de huisartsen zelf, is hierin een centraal thema.

‘Er is wel voldoende aandacht voor werkstress, ik denk alleen niet dat er altijd voldoende goede aandacht is.’

Is er voldoende aandacht voor werkstress vanuit HR-professionals?

‘Ik denk wel dat er voldoende aandacht is, ik denk alleen niet dat er altijd voldoende goede aandacht is. Het gevaar is dat je met allerlei regels komt over hoe je met stress om moet gaan. Of iedereen doet een cursus ‘Omgaan met stress’ of mindfulness. Maar is dat wel het antwoord op de vraag die de medewerker stelt?’.

Nemen HR-professionals werkstress voldoende serieus?

‘Het verschilt heel erg per bedrijf en per HR-professional en leidinggevende. Wat ik vaak zie – zeker bij bedrijven die daar serieus mee aan de slag gaan – is dat zij echt wel willen. Maar ook krijg ik vaak de vraag: ‘Wat kunnen we dan doen?’. Het begint altijd met het goede gesprek. Hoe gaat het echt met je? Als iemand zegt ‘goed’, blijf dan even zitten. Maak het concreet: ‘Wat is er gebeurd de afgelopen dagen?’.

‘Mantelzorg is een mooi voorbeeld hierin. Ik kan hetzelfde aantal uren werken, maar als ik dat op een andere manier mag invullen – of ik heb wat meer ruimte voor de zorg voor mijn moeder – kan dat voor mij heel veel stress wegnemen. Wat heel belangrijk is, is dat als ik op een afdeling werk en zie dat mijn leidinggevende dit regelt met een collega, dan stelt mij dat zelf ook gerust. Dat gevoel van veiligheid is een hele belangrijke stressdemper’.

‘Vanaf het moment dat we opstaan hebben we stress. Het gevoel van veiligheid dempt die stressgevoelens’

Wat is de belangrijkste boodschap die je wilt delen?

‘Toen ik het besef kreeg dat veiligheid zo belangrijk is in het ervaren van stress, was dat voor mij een eyeopener. Het gaat niet om het aantal uren werken. Je kunt 50 uur werken, maar als je daarna herstelt is dat prima. Als je lol in je werk hebt, is dat ook goed. Het gaat vooral om al die andere zaken die stress veroorzaken. Het niet gezien en gehoord worden, dat zijn de dingen die stress veroorzaken’.

‘Je kunt prima 50 uur werken, als je maar herstelt. Niet gezien en niet gehoord worden, dat zijn juist de dingen die stress veroorzaken’

