HagaZiekenhuis en HMC onderzoeken flexpool

HagaZiekenhuis en HMC onderzoeken de mogelijkheid om een gezamenlijke regionale flexpool te starten vanwege het tekort aan medewerkers voor de operatiekamers in beide ziekenhuizen.

“We streven ernaar zorg te leveren met collega’s in loondienst” , aldus Hagaziekenhuis. “Externe medewerkers zijn op dit moment nodig om de continuïteit van zorg te garanderen. Daarom kijken we voor de regionale flexpool in eerste instantie naar anesthesiemedewerkers en OK-assistenten.”

Ervaring opdoen

“De regionale flexpool biedt collega’s de kans om in beide ziekenhuizen te werken en ervaring op te doen. Ook biedt het flexibiliteit. Zo kunnen we gezamenlijk zorg in de regio leveren met collega’s die zich verbonden voelen met onze organisaties én de regio.”

De komende maanden wordt de invulling en opzet van de flexpool verder uitgewerkt door een programmanager die nog wordt aangesteld.