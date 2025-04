Agema baalt van ‘beeldvorming’ rond verlaging eigen risico

Zorgminister Fleur Agema baalt van de commotie afgelopen week rond de verlaging van het eigen risico in de zorgverzekering. Die gaat gepaard met een forse premiestijging, maar dat wordt volgens de PVV-bewindsvrouw voor iedereen “volledig gecompenseerd” via de inkomstenbelasting.

Zij hekelt dat “een beeld is gecreëerd” dat mensen er door deze maatregel op achteruit zouden kunnen gaan.

Zorgvraag

Het kabinet wil het eigen risico ruimschoots halveren, van 385 euro per jaar naar 165 euro vanaf 2027. Dat daardoor de zorgvraag toeneemt en de basispremie omhoog moet, ligt voor de hand. Deze week lekte uit dat het kabinet uitgaat van een premiestijging van bijna 200 euro per jaar per verzekerde.

“Ik dek niet het verlagen van het eigen risico met het verhogen van de premie, dat is simpelweg onwaar”, zei Agema voor aanvang van de ministerraad. Het kabinet heeft 4,5 miljard euro uitgetrokken om de premiestijging te compenseren. “Het is de grootste investering die we doen”, aldus de minister. (ANP)