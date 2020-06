‘Belang kind stond niet voorop bij sluiting Hoenderloo’

De belangen van de kinderen stonden niet voorop bij het besluit van zorgaanbieder Pluryn om jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep te sluiten. Er is niet voldoende onderzocht en meegewogen wat de sluiting zou betekenen voor de kinderen, concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in een nieuw rapport.

Kalverboer heeft onderzoek gedaan naar hoe het besluit tot stand is gekomen, omdat over de voorgenomen sluiting zorgen bestonden bij ouders en medewerkers. Die hadden zich bij de Kinderombudsman gemeld. Zij waren bezorgd over wat dit zou betekenen voor de kinderen die een zeer complexe problematiek hebben. Ouders en medewerkers vroegen zich af waar ze dan terecht konden en waren bang voor een terugval in gedrag.

Kalverboer zegt dat de belangen van de kinderen niet voorop stonden. Dit ondanks de intenties van Pluryn om de belangen van de kinderen in iedere fase goed te wegen, stelt ze. “Nadat het bericht over de sluiting naar buiten kwam, ontstond een ingewikkelde dynamiek. Vooral door het gebrek aan perspectief voor de kinderen, voor wie De Hoenderloo Groep echt een last resort was. Er was als het ware sprake van een valse start, waarna Pluryn het bijna niet meer goed kon doen.”

De beslissing om de jeugdzorginstelling per 1 augustus te sluiten viel eind vorig jaar. In de vestigingen van de groep in Deelen en Hoenderloo wonen nu nog 94 kinderen. Eerder waren dat er ongeveer 225.

Pluryn begrijpt dat de sluiting ingrijpend is voor de jongeren, maar zegt dat die onvermijdelijk was. De zorgaanbieder is verbaasd dat de conclusies gebaseerd zijn “op gesprekken met slechts twee jongeren, vier medewerkers en zeven ouderparen”. “De Kinderombudsman stelt zelf ook terloops in zijn rapport vast, dat het onderzoek niet representatief is. Door in dit rapport niettemin stevige conclusies op te nemen en de publiciteit te zoeken als gezaghebbend orgaan, doet de Kinderombudsman geen recht aan Pluryn en zijn medewerkers.”

Volgens Kalverboer zijn de problemen in de jeugdzorg groter dan alleen De Hoenderloo Groep. De sluiting heeft volgens haar aangetoond dat voor bepaalde groepen kinderen met complexe problemen er geen passende plekken in de buurt van hun ouders beschikbaar zijn. (ANP)