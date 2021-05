Belastingdienst adviseert zorgsector uitstel van betaling

De Belastingdienst adviseert zorgondernemers hun uitstel van betaling te verlengen. De fiscus stuurde hen vorige week een brief, omdat ze wellicht niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid voor verder uitstel.

Als het bijzonder uitstel van betaling – in verband met corona – is afgelopen en zorgondernemers nog niet aan de nieuwe betalingsverplichtingen kunnen voldoen, is het mogelijk het bijzonder uitstel van betaling aan te vragen tot 1 juli.

De Belastingdienst heeft vorige maand gezien dat veel van de 60.000 ondernemers die eerder uitstel van betaling hebben aangevraagd dit vaak niet hebben verlengd. De fiscus zegt dat de voordelen van verder uitstel zijn: dat pas vanaf 1 juli verplicht is om belasting te betalen en dat de schuld die tot 1 juli is opgebouwd vanaf 1 oktober geleidelijk kan worden terugbetaald. Ondernemers kunnen een gespreide betaling afspreken van drie jaar.

Als een zorgondernemer het extra uitstel niet aanvraagt, moet het alle belastingschuld vóór 1 oktober dit jaar betalen.