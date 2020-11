Belgen bezetten kwart van Nederlandse ic-bedden in Duitsland

Belgische coronapatiënten hebben een bijna een kwart van de ic-capaciteit die in Duitsland was gereserveerd voor Nederlanders ingenomen. Vorige week waren er nog 105 ic-bedden beschikbaar, maar sinds afgelopen weekend zijn er 22 Belgen opgenomen in enkele ziekenhuizen in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen.

“Op elk moment kan België besluiten om meer patiënten naar de Duitse ziekenhuizen te sturen”, zegt de coördinator van de ic-capaciteit in deze deelstaat, Hugo van Aken. Hij is tevens de CEO van het Universiteitsziekenhuis in Münster.

Extra ic-bedden

Van Aken denkt niet dat er op korte tijd een probleem ontstaat. LCPS-voorzitter Ernst Kuipers heeft hem verteld dat hij de komende dagen waarschijnlijk geen patiënten over zal brengen naar Duitsland. Dinsdag is er één patiënt overgebracht naar Nordrhein-Westfalen. Bovendien zegt Van Aken dat hij extra ic-bedden kan vrijmaken, omdat er in zijn deelstaat nog lang geen tekort is. In Nordrhein-Westfalen draait alle reguliere zorg nog door.

Overigens zijn de twee Nederlandse coronapatiënten die op de Duitse ic lagen weer aan de beterende hand, zegt Van Aken: “Ze zijn van de beademingsapparatuur. Ze kunnen waarschijnlijk donderdag weer terug naar Nederland.”