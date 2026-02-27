Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Preventie
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

België schaft anonieme spermadonatie af

,

België schaft de verplichte anonimiteit van spermadonoren af. Dat is vrijdag in de ministerraad in dat land besloten, aldus minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en zijn ambtgenoot op Justitie Annelies Verlinden.

Met de afschaffing wordt het voor donorkinderen makkelijker informatie over hun donorouder op te vragen, ook als die wenst anoniem te blijven.

Gegevens opvragen

Kinderen boven de twaalf jaar kunnen onder meer de haarkleur of lengte van de donor opvragen, maar vanaf zestien jaar kan het gaan om gegevens die terug te leiden zijn tot personen, zoals naam, geboortedatum en nationaliteit.

De regeling geldt voor zowel binnen- als buitenlandse donoren. Wie in het verleden sperma doneerde, kan ervoor kiezen uit de anonimiteit te stappen, maar is daartoe niet verplicht.

Misbruik bij klinieken

Na een overgangsperiode van zes maanden mogen bevruchtingscentra niet langer gebruikmaken van ‘anoniem’ sperma. De regeling is onder meer bedoeld om misbruik bij klinieken tegen te gaan. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:EthiekGeboortezorg

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

14:34 België schaft anonieme spermadonatie af
17 dec 2025 Kamermeerderheid stemt in met embryokweek voor onderzoek
21 nov 2025 VS houden landen in de gaten die genderveranderingen ondersteunen
28 okt 2025 Beroepsverbod verpleegkundige om seks met psychiatrische patiënte
19 sep 2025 Heemstede mocht protest bij abortuskliniek verbieden

Reader Interactions

Reacties