Anti-abortusclub misleidde vrouwen met Boomerangkaart

,

De anti-abortusorganisatie Schreeuw om Leven heeft op een misleidende manier reclame gemaakt voor hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen.

Op de gratis Boomerangkaart, waar de hulp werd aangeboden, ontbreekt de naam en visie van de adverteerder. Hierdoor is de kaart volgens de Reclame Code Commissie (RCC) in strijd met de Nederlandse Reclame Code. Dat blijkt uit een uitspraak van de commissie van begin maart.

Context

De kaart verwees naar erishulp.nl, zonder duidelijk te maken dat die site afkomstig is van Schreeuw om Leven. De RCC kreeg verschillende klachten over het ontbreken van de afzender. “Nu adverteerder de hulpverlening aanbiedt vanuit een specifiek perspectief, terwijl dit niet uit de uiting zelf blijkt, is het publiek onvoldoende in staat de boodschap van de uiting in de juiste context te plaatsen en deze op waarde te kunnen schatten”, aldus de RCC in de uitspraak.

Reclamecode

De anti-abortusclub voerde volgens de RCC aan dat er niet voldoende ruimte op de kaart was voor uitleg over de afzender. Maar volgens de RCC biedt de kaart “meer dan voldoende ruimte”. Door het ontbreken van de informatie wordt het vertrouwen in reclame geschaad en daarom is de kaart in strijd met de reclamecode. Ook benadrukt de RCC dat het belang van informatie in dit geval zwaarder weegt omdat de reclame gericht is tot “personen die zich in een kwetsbare positie kunnen bevinden”.

De commissie adviseert Schreeuw om Leven om voortaan op een andere manier reclame te maken. Schreeuw om Leven blijft erbij dat de verwijzing op de kaart duidelijk is. Ook noemt de organisatie het “opmerkelijk” dat de RCC stelt dat duidelijk moet zijn vanuit welk perspectief er hulp wordt aangeboden. Wel gaat Schreeuw om Leven kijken naar mogelijke aanpassingen in de communicatie. (ANP)

