Thema: Beleid en management
VS houden landen in de gaten die genderveranderingen ondersteunen

,

De Verenigde Staten hebben aangekondigd in hun jaarlijkse mensenrechtenrapport voortaan landen te volgen die genderveranderingen voor kinderen en diversiteits- en gelijkheidsprogramma’s ondersteunen.

“In de afgelopen jaren hebben nieuwe destructieve ideologieën een veilige haven geboden aan mensenrechtenschendingen”, zei woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Tommy Pigott.

“De regering-Trump zal deze mensenrechtenschendingen, zoals de verminking van kinderen, wetten die de vrijheid van meningsuiting beperken en raciaal discriminerende werkpraktijken, niet onopgemerkt laten”, voegde hij eraan toe.

In het jaarlijkse rapport van het ministerie over mensenrechtenpraktijken, dat bijna vijftig jaar geleden voor het eerst werd gepubliceerd, kaart de VS misstanden in het buitenland aan – vaak tot ongenoegen van die landen. (ANP)

