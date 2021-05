België schrapt prik met Janssen-vaccin voor 40 jaar en jonger na sterfgeval

België stopt het inenten met het Janssen-vaccin van mensen van 40 jaar en jonger, nadat een vrouw in een Belgisch ziekenhuis was overleden. Het zou gaan om een vrouw met een buitenlandse nationaliteit, die in het buitenland werd gevaccineerd met het vaccin van Johnson & Johnson, het moederbedrijf van het Leidse Janssen. Dat heeft de Vlaamse minister van Volksgezondheid Wouter Beke bevestigd aan de redactie van nieuwszender VRT .

Volgens de minister is er een verband tussen het overlijden en het vaccin. “Het gaat om een vrouw jonger dan 40 jaar, daarom hebben we nu advies gevraagd aan het Europees Geneesmiddelenagentschap om de zaak verder te onderzoeken”, zegt Beke tegen VRT Nieuws. “Maar voor de brede bevolking hebben we beslist om het vaccin van Johnson & Johnson voorlopig niet meer toe te dienen aan mensen die 40 jaar of jonger zijn.”

Voorlopig heeft de maatregel nog weinig effect op de vaccinatiecampagne. De meerderheid van de vaccins van Johnson & Johnson worden toegediend aan mensen van 45 jaar en ouder. Een veel grotere impact hebben leveringsproblemen van het vaccin. België rekende op 1,4 miljoen vaccins van J&J, maar de minister verwacht niet dat die allemaal komen. (Skipr/ANP)