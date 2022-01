Belgisch techbedrijf met slimme lampen opent vestiging in Nederland

Ouderen

Nobi ontwikkelt tech waardoor ouderen zo lang mogelijk onafhankelijk, waardig en gelukkig kunnen leven. De slimme lamp die een val detecteert en vervolgens vlug hulp inroept, is hun eerste wapenfeit. De eerste Nederlandse bestellingen zijn inmiddels binnen.

Slimme lamp

De slimme lamp is in staat om in een huis of zorginstelling waar te nemen of iemand valt en dan vervolgens hulp in te schakelen. In vaak drukke zorginstellingen ondersteunt de lamp het verplegend personeel. Om de Nederlandse markt optimaal te bedienen, opent Nobi in Eindhoven een vestiging met een daarin een demokamer.

Levenstijd

Roeland Pelgrims: “Bij zware valincidenten telt elke minuut. Hoe sneller mensen worden geholpen, des te meer levenstijd we kunnen winnen. Zo weten we dat 20 procent van alle ouderen die op Eerste Hulp worden binnengebracht, langer dan een uur op de grond lagen. Binnen deze groep stijgt de mortaliteit binnen zes maanden na het valincident tot vijftig procent. Dit jaar hebben de intelligente lampen dertig vallen gedetecteerd, waarmee dus daadwerkelijk levens zijn gered.”