BENU-apotheken sluiten deze week hun deuren

De Groepsdirectie geeft hiertoe direct aanleiding door mede te delen dat ze niet meer in gesprek gaat met vakbond VVBA over arbeidsvoorwaarden. Daarnaast heeft de Groepsdirectie voorafgaand aan de actieweek aan alle apothekers laten weten loonkorting te willen doorvoeren. Dit is een ongekend dreigement, zo stelt de vakbond.

Vakbond BENU apothekers

De VVBA verbaast zich hier naar eigen zeggen ten zeerste over, aangezien er na ruim drie jaar eindelijk een onderhandelingsakkoord is opgesteld in goede samenwerking, waarin ook de belangen van het apotheekbedrijf goed meegenomen waren. Dit is echter zonder enige vorm van communicatie of nadere toelichting van tafel geveegd.

Patiëntveiligheid

“Apothekers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de patiëntveiligheid in de apotheken die ze namens BENU beheren en vormen daarmee de kern van de zorg die namens BENU in de apotheken geleverd wordt. Onmisbare zorgverleners dus, met grote verantwoordelijkheden. Vandaar ook dat de professionele autonomie van de apotheker geborgd moet zijn en een passende beloning op zijn plaats is. Het stelselmatig negeren van deze beroepsgroep geeft blijk van wanbestuur en gebrek aan visie bij de directie.”

Werkdruk

Volgens de VVBA is de werkdruk in de apotheken ontzettend hoog en dat vormt een groot risico in combinatie met onvoldoende beschikbaar gekwalificeerd personeel. “Dit komt mede door het personeelsbeleid van BENU, waarbij apotheekpersoneel vooral als een kostenpost wordt gezien, waar zoveel mogelijk op wordt bezuinigd voor een maximale winst voor de aandeelhouders en bonus van de directie.”