Beoordeling vaccin Oxford van start terwijl onderzoek nog loopt

De Europese medicijnautoriteiten zijn begonnen met hun beoordeling van het eerste Europese coronavaccin. Het gaat om het vaccin dat de universiteit van Oxford ontwikkelt in samenwerking met de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca. Hoewel het onderzoek nog volop gaande is, begint het Europees Geneesmiddelenbeoordelingscomité omwille van de snelheid nu al aan de beoordeling.

Namens Nederland zit het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in het comité. Dat moet uiteindelijk bepalen of het vaccin veilig en werkzaam is. Normaal gesproken moeten ontwikkelaars van nieuwe vaccins al hun onderzoeksresultaten tegelijkertijd indienen. De onderzoekers achter het Oxfordvaccin hebben nu alvast de resultaten uit hun laboratoriumonderzoek doorgegeven aan het comité. “Dit levert tijdwinst op, zonder dat er delen van het onderzoek worden overgeslagen”, laat het CBG weten.

Het klinische onderzoek, met duizenden proefpersonen die het vaccin krijgen toegediend, loopt nog. Uit diverse internationale studies moet blijken hoe effectief en veilig het vaccin echt is. “De resultaten daarvan worden in latere beoordelingsrondes bekeken. Wanneer dat gebeurt, is nu nog niet met zekerheid te zeggen”, aldus het CBG. De onderzoekers zeiden eerder te hopen dat ze eind dit jaar klaar zijn met hun werk.

Nederland en andere Europese landen hebben alvast 300 miljoen doses besteld bij AstraZeneca, die worden afgenomen als het vaccin zich daadwerkelijk heeft bewezen. De Europese Commissie heeft soortgelijke deals gesloten met vijf andere vaccinmakers.

De toediening van het Oxfordvaccin aan proefpersonen werd vorige maand nog korte tijd gestaakt, nadat een proefpersoon ziek was geworden. Uit voorzorg werd eerst bekeken of dat iets met het vaccin te maken had. Na enkele dagen trok de Britse toezichthouder de conclusie dat het veilig was om door te gaan met het onderzoek. Nadere details zijn niet bekendgemaakt. Volgens The New York Times kreeg een proefpersoon een ontsteking aan het ruggenmerg. Of dat een zeldzame bijwerking was van de vaccinatie, of daar geheel los van stond, is niet duidelijk geworden.

De autoriteiten nemen mogelijke bijwerkingen standaard mee in hun analyse. “Tijdens de beoordeling van dit vaccin wordt hier extra goed naar gekeken”, verzekert het CBG.

Het vaccin wordt momenteel getest in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Brazilië en India. In de Verenigde Staten ligt de klinische proef nog stil. Medicijnwaakhond FDA doet daar nog nader onderzoek naar de proefpersoon die begin september ziek werd. (ANP)