Beperkte mentale gevolgen na bevingen in gaswinningsgebied

Onderzoek laat zien dat er in het gaswinningsgebied van 2010 tot en met 2018 geen toename was van gezondheidsklachten. Wel was het aantal suïcides in de provincie Groningen met name in 2018 hoog.

Dat cijfer over suïcides is “iets om in de gaten te houden”, zeggen het Nivel en Rijksuniversiteit Groningen, die het onderzoek deden. “Het is nog onduidelijk of dit verband houdt met de gaswinningsproblematiek en ook is onduidelijk of hier sprake is van een blijvende trend.”

De studie is uitgevoerd om, op basis van gegevens uit bestaande registraties van gezondheidsklachten door huisartsen, inzicht te krijgen in de ontwikkeling van mentale en sociale problemen over een langere periode. Ook is gekeken naar de ontwikkeling van suïcide over de tijd heen, zoals geregistreerd bij het CBS.

Individuele schade

In dit rapport kon geen rekening worden gehouden met de individuele schade aan huizen en andere problemen van de mensen in het bevingsgebied. Zeer waarschijnlijk heeft dat grote impact. In dit onderzoek is alleen gekeken naar mensen die in een omgeving wonen met een hogere bodembewegingsintensiteit en met meer gemelde schade. Het kan ook zijn dat mensen in dit gebied vaker mentale of sociale problemen hebben, maar er niet mee naar de huisarts gaan.

Hoger risico

Onder vrouwen is het risico hoger dat de huisarts angst, depressie, sociale problemen en klachten zoals hoofdpijn of vermoeidheid registreert. Bij mannen is de kans op suïcide hoger. De gezondheidsrisico’s zijn hoger onder mensen met een uitkering, gepensioneerden en scholieren dan onder mensen in loondienst. De gezondheidsrisico’s onder zelfstandigen zijn juist lager.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Gronings Perspectief en met financiële steun van het ministerie van VWS.