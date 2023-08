Bergman Clinics neemt Mauritskliniek toch niet over

Bergman Clinics neemt de Mauritskliniek (MK Health B.V.) toch niet over. Volgens ACM is “niet langer sprake van een voldoende concreet voornemen om een concentratie tot stand te brengen”.

In 2021 weigerde ACM de vergunning, maar Bergman won in mei een rechtszaak waardoor de overname toch door kon gaan. ACM stond op het standpunt dat de concentratie de mededinging op de Nederlandse markt zou belemmeren, met name door “versterking van een economische machtspositie.”

Bergman heeft aangegeven bij ACM dat het afziet van de overname, omdat inmiddels MK Investor B.V. haar belang in Mauritskliniek heeft verkocht aan Corius MK Health B.V. en is derhalve geen eigenaar meer van Mauritskliniek.

Feitelijk onmogelijk

ACM concludeert dat partijen niet langer uitvoering zullen geven aan het voornemen tot concentratie waar destijds een vergunning voor is aangevraagd: “Bovendien is door het tussentijds vervreemden van de aandelen door de verkoper (MK Investor B.V.) het ook feitelijk onmogelijk geworden om uitvoering te geven aan de transactie zoals daar destijds een vergunning voor is aangevraagd.”

Bergman telt 45 locaties en Mauritskliniek vijf. De laatste organisatie biedt vooral electieve medisch-specialistische zorg aan op het gebied van dermatologie en flebologie. Zij biedt daarnaast onverzekerde medisch-cosmetische zorg aan.