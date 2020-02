‘Bergman Clinics voor miljard euro in de etalage’

Bergman Clinics, een bedrijf met meer dan vijftig privéklinieken in Nederland, staat te koop voor een bedrag van 1 miljard euro, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

De keten, die onder meer cosmetisch chirurgische en orthopedische ingrepen aanbiedt, is op zoek naar geïnteresseerde partijen en heeft naar verluidt de Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase ingeschakeld om te bemiddelen in de verkoop. Volgens de bronnen bevinden zich onder de potentiële kopers zowel concurrenten als investeringsmaatschappijen. Het bericht wordt vooralsnog niet bevestigd door Bergman Clinics, dat niet bereikbaar was voor commentaar.

Bedrijven in de medische dienstensector zijn de laatste tijd in trek omdat die markt in een rap tempo groeit, schrijft Bloomberg. (ANP)