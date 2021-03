Berlijn en München geven geen AstraZeneca-vaccin meer voor 60-minners

Mensen onder de 60 jaar in Berlijn en München krijgen voorlopig geen AstraZeneca-vaccin meer toegediend, melden Duitse media. De steden hebben daartoe uit voorzorg besloten na nieuwe gegevens over mogelijke bijwerkingen.

Centraal overleg

De Berlijnse parlementariër Dilek Kalayci zei dat op nationaal niveau wordt gesproken over de kwestie. Voor 18.00 uur staat overleg tussen de deelstaten en de centrale regering gepland.

Trombose

Het Paul Ehrlich Institute, een medische toezichthouder, maakte eerder op de dag melding van 31 gevallen van trombose in de hersenen bij mensen bij wie het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut was toegediend. Op twee gevallen na ging het om vrouwen, in de leeftijd van 20 tot 63. Negen mensen zijn overleden.

Tekort bloedplaatjes

Bij negentien patiënten was tevens sprake van een tekort aan bloedplaatjes. Soortgelijke problemen zijn eerder gemeld in onder meer Scandinavië. Veel EU-landen staakten daarom eerder deze maand tijdelijk het gebruik van het AstraZeneca-vaccin, maar nadat het Europees medicijnagentschap EMA het veilig had verklaard, werd de toediening in de meeste landen hervat.

2,7 miljoen prikken

In Duitsland zijn bijna 2,7 miljoen prikken gezet met het vaccin van AstraZeneca. Aanvankelijk werden die alleen toegediend aan mensen onder de 65 jaar en vooral jongere vrouwen die werken in de zorg of het onderwijs. (ANP)