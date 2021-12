Bernhoven in financiële problemen: nieuwe directeur maakt masterplan

Ziekenhuis Bernhoven zit in financiële problemen. Algemeen-directeur Geert van den Enden maakt per direct plaats voor interim-directeur Hans Feenstra (oud-bestuurder Martini Ziekenhuis). Hij schrijft op korte termijn een masterplan met scenario’s voor de “toekomst op de korte- en middellange termijn”, aldus Bert Pauli, voorzitter van de raad van commissarissen.

Pauli zegt dat zijn ziekenhuis dit jaar bijna zeker in de rode cijfers komt. Oorzaak is de coronacrisis, de lange duur ervan en de uitzichtloze situatie. “Daardoor daalt onze omzet sterk, terwijl de kosten door onder andere het ziekteverzuim oplopen. De tegemoetkomingen hiervoor van de zorgverzekeraars zijn niet toereikend.”

Frisse blik

Bernhoven wil niet af van haar unieke model, waarbij volop wordt ingezet op zinnige zorg. Zo elimineerde het ziekenhuis de volumeprikkel en focust op kwaliteit van zorg. Artsen gingen in loondienst werken.

Pauli: “Deze lastige tijden noodzaken ons om met een frisse blik te kijken naar ons businessmodel. Dat loopt helemaal vast in dit systeem. We willen iemand die financieel snel kan schakelen. De raad van commissarissen heeft Feenstra gevraagd om enkele scenario’s te maken om de financiële uitdagingen het hoofd te bieden.”

In die scenario’s moet volgens Pauli de kwaliteit van de zorg bovenaan staan, inclusief de hoge waardering die patiënten toekennen aan de kwaliteit, de wachttijden en service van het Udense ziekenhuis. Bernhoven heeft ongeveer 2200 medewerkers. Van den Enden sprak in oktober in Zorgvisie al over de moeilijke gesprekken met zorgverzekeraars. Tot op de dag van vandaag is Bernhoven met CZ en VGZ in gesprek over de situatie.

Eind januari

Geert van den Enden was vier jaar algemeen-directeur van Bernhoven. In principe is Feenstra aangesteld voor vijf maanden, tot 1 mei. Na de presentatie van de scenario’s eind januari gaat de raad van commissarissen in overleg met betrokkenen om te komen “tot een route naar voren”, aldus Pauli. Aansluitend start een procedure voor een nieuwe vaste algemeen-directeur per 1 mei of kort daarna.

De raad van commissarissen looft Van den Enden voor zijn “belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie en een nieuwe strategie”. Bernhoven leverde vorig jaar volgens de raad een prestatie van formaat: voor de zorg tijdens het hoogtepunt van de covidcrisis middenin de zwaarst getroffen regio van Nederland: “Van den Enden heeft op inspirerende en verbindende wijze leiding gegeven aan het ziekenhuis in deze moeilijke fase.”

Feenstra was onder andere elf jaar bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Tot voor kort was hij interim-bestuurder bij het Zaans Medisch Centrum.