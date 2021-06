Bernhoven sluit coronajaar af met kleine winst

Ziekenhuis Bernhoven sluit het coronajaar 2020 af met een positief resultaat van 58.740 euro. “Dat er voor 1 juni 2021 een sluitende jaarrekening is gedeponeerd is een prestatie”, aldus de raad van bestuur.

“Tot op de dag van vandaag is het in de pandemie continue balanceren in het leveren van reguliere zorg en de benodigde covid-zorg”, aldus Bernhoven. “We laveren van golf naar golf. Dat vraagt om goede bedrijfsvoering en het maken van keuzes. Door de les van de eerste golf, waar Bernhoven overvraagd werd met het aanbod van coronapatiënten en waarna landelijke en regionale samenwerking goed op gang kwam, konden we ons ziekenhuis opnieuw organiseren.”

Meerjarenplan

Het jaarresultaat was minder dan het meerjarenplan van Bernhoven, waarin wordt gestreefd naar een gemiddelde jaarwinst van 4 miljoen euro. “Dat resultaat geeft financiële ruimte om te innoveren en te anticiperen op de almaar toenemende zorgvraag. Met de strategie ‘Toekomstbestendige zorg voor de regio’ heeft Bernhoven laten zien dat je betere zorg kan leveren door minder zorg. Door in te zetten op kwaliteit van zorg hoeft bijvoorbeeld een behandeling niet altijd de oplossing te zijn voor de kwaliteit van leven van een patiënt. In het verlengde van deze strategie wil Bernhoven doorbouwen en in 2025 een gezondheidsorganisatie zijn.”