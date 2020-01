Bernhoven start met SmartMed Hospital

Medicatieproces

SmartMed Hospital helpt bij het managen van het hele medicatieproces. Het ondersteunt de arts die de medicatie voorschrijft, de apotheker die de bewaking en logistiek verzorgt en de verpleegkundige die het middel toedient. Met de invoering van één centraal systeem hoopt het ziekenhuis de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de betrokken partijen en met de patiënt te verbeteren.

In de cloud

Alle informatie over de medicatie van een patiënt wordt vastgelegd in een beveiligde cloud-omgeving. Het systeem is geïntegreerd met het EPD (elektronisch patiëntendossier) van Bernhoven en gekoppeld aan het LSP (Landelijk Schakelpunt). In een persbericht laat het ziekenhuis weten dat gebruiksgemak een belangrijk criterium was bij de keuze voor dit systeem.