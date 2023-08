Beroep van leefstijlcoach zit in de lift

In totaal staan meer dan honderdduizend coaches ingeschreven, zo blijkt uit cijfers die het AD opvroeg bij de Kamer van Koophandel. Tien jaar geleden waren dat er nog veertigduizend. In Utrecht zijn in verhouding de meeste coaches, op elke 111 inwoners één. Daarna volgen Noord-Holland en Gelderland. In Zeeland geeft één op de 262 inwoners op zelfstandige basis coaching. De groei zit vooral in coaches die zich richten op mentale en fysieke gezondheid. Was het aantal leefstijlcoaches tien jaar geleden nog 430, nu zijn het er bijna 5600. Leefstijlcoaches richten zich op dingen als gedragsverandering, voeding en slaap. Het aantal personal coaches, die helpen bij sporten en bewegen, werd bijna 4,5 keer zo groot. Het aantal burn-outcoaches is 3,5 keer groter dan in 2013.

Leefstijlcoach

In Noord-Holland is onder elke 2600 inwoners een leefstijlcoach te vinden. De provincie waar Amsterdam in ligt, kent relatief dubbel zoveel burn-outcoaches als Groningen en zelfs drie keer zoveel personal coaches als Drenthe. In Noord-Holland is er één personal coach op de 884 mensen, in Drenthe is er één per 2437 inwoners.

