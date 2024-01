Beroertepatiënt direct naar het juiste ziekenhuis met nieuwe app

“Hoe sneller de juiste behandeling bij een patiënt begint, hoe groter de kans op goed herstel”, zegt neuroloog Bob Roozenbeek van het Erasmus MC. De tijdwinst kan oplopen tot ruim een half uur. De app wordt gebruikt door Ambulancedienst Rotterdam Rijnmond en Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid.

Algoritme

Tot nu toe reed de ambulance bij de verdenking op een beroerte eerst naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Terwijl bij een groot herseninfarct een behandeling nodig kan zijn die in deze regio alleen in het Albert Schweitzer ziekenhuis en Erasmus MC worden gedaan. Voor deze behandeling moet de patiënt dus soms overgeplaatst worden naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Deze ritten tussen ziekenhuizen zijn een belangrijke oorzaak van vertraging bij de behandeling.

Roozenbeek: “Voordat een patiënt in het juiste ziekenhuis komt, is er vaak kostbare tijd verloren gegaan. Dat is een probleem, want bij een beroerte telt iedere minuut.

De Stroke Triage App geeft daarom advies op basis van verschillende factoren naar welk ziekenhuis de ambulance het beste heen kan rijden. Het algoritme maakt met gegevens van de patiënt een inschatting in welk ziekenhuis de kans op goed herstel het grootste is. Daarbij houdt de app rekening met de werksnelheid in de ziekenhuizen en berekent het met GPS de actuele rijtijden.

Tijdswinst

Roozenbeek en collega’s onderzochten dat de tijdwinst door efficiënt vervoer kan oplopen tot ruim een half uur. “Dat is kostbare tijd, die de herstelkans van patiënten aanzienlijk kan vergroten. Bovendien besparen we op deze manier ritten tussen ziekenhuizen en bezoeken aan verschillende spoedeisende hulpafdelingen. Dit staat nog los van de kosten die we voorkomen wanneer patiënten moeten revalideren of langdurig verpleging nodig hebben”, zegt Roozenbeek.

Onderzoek

Artsen van het Erasmus MC onderzoeken de komende periode samen met de regionale partners of deze manier van werken ook echt leidt tot betere behandeltijden en uitkomsten bij patiënten. Daarvoor worden de komende tijd gegevens verzameld via de app.