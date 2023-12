Bert Deitmers vertrekt als bestuursvoorzitter Kenter Jeugdhulp

Tot begin 2023 was hij de enige bestuurder van de organisatie. In het laatste jaar was hij voorzitter van de tweehoofdige raad van de bestuur van de organisatie die actief is in de regio’s Zuid-Kennemerland, IJmond, Haarlemmermeer, Amsterdam, Amstelland en Alkmaar is gespecialiseerd in opvoedhulp en psychische hulp aan jeugdigen van 0 tot 23 jaar (én hun gezinnen) met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen.

Continuïteit

Ten behoeve van de bestuurlijke continuïteit heeft de raad van toezicht de opdracht van Gert Cazemier, al aanwezig als interim bestuurder, verlengd. De procedure voor het werven van een nieuwe vaste bestuurder wordt op korte termijn in gang gezet.

Kenter zegt Deitmers erkentelijk te zijn voor het verder verbeteren van de bedrijfsvoering en zich actief heeft ingezet voor de samenwerking binnen de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Als voorzitter van het regionale Platform Jeugd, maar ook als bestuurslid bij de bestuurstafel SIGRA Kennemerland en binnen het consortium Sparq Jeugdhulp als voorzitter van de stuurgroep.