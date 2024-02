Bert Hogeboom en Ina Huesken treden toe tot de Raad van Toezicht van ZorgpleinNoord

Bert Hogeboom en Ina Huesken zijn per 1 februari toegetreden tot de Raad van Toezicht van ZorgpleinNoord, de werkgeversorganisatie voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Hiermee is het toezichthoudend orgaan van Stichting ZorgpleinNoord weer compleet.

Bert Hogeboom is voorzitter van de raad van bestuur bij Cosis en heeft een brede achtergrond binnen meerdere zorgsectoren. Innovatie is een belangrijk onderdeel van zijn werk als bestuurder. Deze kennis brengt hij dan ook graag in als lid van de RvT. Hogeboom: “Innovatie zal grote effecten hebben op de arbeidsmarkt. ZorgpleinNoord vervult een belangrijke rol in de transitie van de zorg. Naast opleiden en ontwikkelen zullen ook AI (artificiële intelligentie) en e-health hierin een belangrijke rol spelen. Het lijkt mij een uitdaging om de komende jaren vanuit de rol van RvT-lid de ontwikkeling van ZorgpleinNoord verder vorm te geven.”

Ina Huesken is sinds 2020 bestuurder bij Elker jeugdhulp & onderwijs. Daarvoor was zij lid van de raad van bestuur van RIBW Groep Overijssel. Huesken: “Het werken op het 3-Noord niveau (Drenthe, Friesland en Groningen) in een organisatie, waar meer dan 300 zorg- en welzijnsorganisaties zijn aangesloten, biedt kansen om kennis te delen, data te verzamelen en arbeidsmarktvraagstukken aan te vliegen. Daar lever ik graag mijn bijdrage aan in de rol van toezichthouder.”

Verbinding met het werkveld

Marieke Andreae, directeur-bestuurder van ZorgpleinNoord: “Het zorg- en welzijnslandschap staat voor een grote uitdaging, die vraagt om anders denken, anders doen en anders laten. Met Bert en Ina in de rvt verbinden én versterken we de kennis en kunde in ons toezichthoudend orgaan en legt ZorgpleinNoord ook op deze manier een sterke verbinding met ons werkveld. Eén van de focuspunten van ZorgpleinNoord is ‘veranderkracht’. Ik heb er vertrouwen in dat de kennis en ervaring van Bert en Ina maakt dat zij ZorgpleinNoord vanuit hun toezichthoudende rol ondersteunen, ook op dit thema.”