Bertine Lahuis: ‘Zorgplannen nieuwe regering zijn inconsistent’

In de NRC zegt Lahuis dat afspraken niet worden nagekomen door de nieuwe regering. De nieuwe regering wil snijden in onderzoeksgelden en onderwijs. In 2022 hebben universiteiten met het demissionaire kabinet afgesproken dat ze tien jaar lang 215 miljoen euro krijgen voor hoger onderwijs en wetenschap, waaronder de umc’s. Daar zat ook een afspraak in om mensen aan te nemen op basis van een vast contract. Het gaat om 1200 mensen, van wie 330 bij de umc’s. Lahuis: “In het hoofdlijnenakkoord wordt die 215 miljoen ineens weggehaald, maar die mensen kunnen we niet zomaar ontslaan. Dus moet nu elders fors worden bezuinigd. Is dat een betrouwbare overheid?”

Van tafel halen

Lahuis stelt dat kennisinstellingen keihard geraakt worden, bijvoorbeeld door de bezuiniging van 150 miljoen op het Fonds Onderzoek en Wetenschap. “Beloftes en contracten worden niet nagekomen. Blijkbaar kan een nieuw kabinet vaste afspraken zomaar van tafel halen.”

Personeel

Tegenstrijdigheid ziet Lahuis ook in de aanpak tegen personeelstekorten, want het kabinet haalt jaarlijks 130 miljoen euro weg bij het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg. Ze voorziet ook langere wachtlijsten door de verlaging van het eigen risico.

Gemiste kans

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt wel genoemd in de financiële bijlage van het onderhandelingsakkoord, maar toch maakt Lahuis zich ook hier zorgen om. Ze mist een richtinggevend narratief over hoe de zorg er in de toekomst moet uitzien. Lahuis had graag gezien dat de IZA-partijen geconsulteerd zouden worden. Ze ziet dat als een gemiste kans. “Het IZA gáát nota bene over de toekomst van de zorg. En het loopt allemaal al. Hoe moeilijk kan het zijn om daar gebruik van te maken?”