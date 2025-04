Vier ziekenhuizen gaan nauwer samenwerken aan oncologische zorg

De bestuurders van het Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum hebben een overeenkomst ondertekend om op alle oncologische zorg nauwer samen te werken in de regio Rotterdam. “We sorteren hiermee voor op de voorgestelde volumenormen van het IZA”, aldus Sander Dekker, bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis.

Voor een aantal kankersoorten werken de vier ziekenhuizen in de regio Rotterdam al langer samen. De ziekenhuizen breiden dat nu uit naar alle oncologische zorg. “Door deze samenwerking en het bundelen van onze expertise en ervaring kunnen we de zorg echt verbeteren”, meldt Ikazia-bestuurder Robert Chabot.

Gezamenlijke aanpak

De ziekenhuizen willen aan een gezamenlijke aanpak werken, waarbij patiënten door een multidisciplinair team vanuit de vier ziekenhuizen een behandelplan krijgen en waarbij het behandelteam kennis, ervaring en expertise met elkaar deelt. “Door dit met elkaar op te pakken, blijven we zoveel mogelijk soorten oncologische zorg bieden voor de inwoners van onze regio”, reageert Koos Moerland, bestuurder van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

“Patiënten zullen soms een deel van behandeling in een van de partnerziekenhuizen ontvangen, maar we streven ernaar zoveel mogelijk zorg aan te bieden in het ziekenhuis waar de patiënt al bekend is”, vult Tessa van Maanen, bestuurder van Spijkenisse Medisch Centrum, aan.

Volumenormen

Volgens Sander Dekker van het Maasstad Ziekenhuis sorteert de regio voor op de voorgestelde volumenormen in het Integraal Zorgakkoord. “Maar concentratie brengt ook het risico met zich mee dat zorg uit één of meerdere van de vier betrokken ziekenhuizen verdwijnt.” Middels betere afstemming willen de ziekenhuizen dat voorkomen. Daarnaast blijven de vier ziekenhuizen deelnemen in de al bestaande samenwerkingen, zoals het oncologienetwerk Concord.