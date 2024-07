Bestuur Fries fusieziekenhuis krijgt vorm met drie benoemingen

Tjeerd Rijpma, Patrick Vink en Jan Martin Wijnsma zijn vanaf 1 januari 2025 lid van de raad van bestuur als Frisius MC officieel van start gaat. Zij zijn allen al actief als bestuurder bij de fuserende ziekenhuizen. “De voortzetting van de zittende bestuurders is van cruciaal belang voor de continuïteit en stabiliteit van Frisius MC”, verklaart Cees Bijl, voorzitter van de raad van commissarissen, die keuze. “Hun diepgaande kennis van de organisaties en hun bewezen leiderschap stellen ons in staat om onze strategische doelen naadloos voort te zetten. In een tijd waarin de gezondheidszorg voortdurend evolueert, biedt hun ervaring en toewijding een stevige basis om te blijven innoveren en hoogwaardige zorg te leveren.”

Bekende gezichten

Tjeerd Rijpma – die fusie en transitie in zijn portefeuille krijgt werkt sinds vorig jaar als interim-bestuurder bij Tjongerschans, waar hij eerder al bestuurssecretaris was.

Patrick Vink werkte voor beide fuserende ziekenhuizen: tussen 1993 en 2008 bekleedde hij diverse staf- en managementfuncties in het MCL en in 2015 werd hij directeur-bestuurder bij Tjongerschans. In de Frisius MC gaat hij zich onder meer bezig houden met organisatie, bedrijfsvoering en kwaliteit.

Jan Martin Wijnsma was in 2018 de opvolger van Vink als directeur-bestuurder van Tjongerschans. Daarvoor was hij als financieel controller werkzaam in het ziekenhuis en bovendien lid van het Bestuurlijk Team. In de nieuwe organisatie krijgt hij onder andere financiën in zijn portefeuille.

Vertrekkende bestuurders

MCL-bestuurder Ben van Miltenburg verlaat de raad van bestuur per 1 september. Hij had als interimopdracht de fusie in goede banen te leiden. Willem Lenglet, eveneens lid van de raad van bestuur MCL, gaat eind dit jaar met pensioen.