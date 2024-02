Bestuurder Annemiek Overboom vertrekt bij Saffier

Overboom laat weten dat zij nog tot 1 juni aanblijft. Na een korte sabbatical zal zij weer ergens in de zorg aan de slag gaan.

De raad van toezicht laat weten het jammer te vinden dat Overboom afscheid neemt, maar zegt haar keuze te respecteren. “We hebben als raad van toezicht jarenlang met veel waardering de stijgende lijn kunnen zien: de goede stappen in de kwaliteit van zorg, de uitstekende financiële resultaten, de samenwerkingsrelaties die zijn aangegaan en de veelheid van ontwikkelingen, bijvoorbeeld in ons vastgoed en in zorginnovatie.”