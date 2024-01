Bestuurder Chantal Beks naar Careyn

Beks was sinds 2018 bestuurder bij De Wever samen met Marcel van der Priem.

Veel stappen gezet

Chantal Beks: “Ik heb me in de afgelopen jaren als een vis in het water gevoeld binnen De Wever en binnen de regio. Samen hebben we enorm veel stappen gezet, die in mijn ogen allemaal bijdragen aan het vinden van een antwoord op de uitdagingen van morgen. Ik heb geprobeerd altijd het belang van de cliënt én de medewerker voorop te stellen en zal dat ook bij Careyn op die wijze gaan voortzetten.”

De raad van toezicht van De Wever is het proces voor opvolging gestart. Tot die opvolger er is, neemt bestuurder Marcel van der Priem de bestuurlijke werkzaamheden op zich.