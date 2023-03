Bestuurder Friese woningcorporatie in raad van toezicht Dimence Groep 

Friso de Roos is per 1 april benoemd als nieuw lid raad van toezicht en als lid van de Auditcommissie van de Dimence Groep. Hij volgt daarmee Jouke Haringsma op die per 31 december is afgetreden in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn.

De Roos is sinds 2020 directeur bestuurder Financiën en bedrijfsvoering bij woningcorporatie Accolade in Friesland. Als financieel bestuurder van een woningcorporatie is hij in de positie dat hij veelvuldig in aanraking komt met geld, mensen en stenen. “Dit geeft hem kennis van drie expertisegebieden die hij ook graag wil inzetten in het toezicht op de Dimence Groep”, aldus de ggz-aanbieder.

Oude wijn in nieuwe zakken

De Roos zegt in de geestelijke gezondheidszorg allerlei ontwikkelingen te zien die om zijn aandacht zullen vragen. Zo noemt hij het nieuwe Zorgprestatiemodel (ZPM) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) als voorbeeld. “Ik zie heel specifieke uitdagingen in het nieuwe ZPM. De bekostiging spitst zich hierdoor alleen nog maar toe op directe tijd, waardoor ook de focus in de urenverantwoording verandert.” Ook stelt hij kritische vragen met betrekking tot het IZA. “Ik zie de nodige uitdagingen in het akkoord waarbij ik mij oprecht afvraag of dit nu de antwoorden zijn waar we om smachten in de zorg. Of is het oude wijn in nieuwe zakken?”