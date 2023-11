Bestuurder Gerda Huijbregts vertrekt bij Combinatie Jeugdzorg

Huijbregts gaat vanaf de zomer 2024 met pre-pensioen. Zij zal tot aan haar afscheid leiding blijven geven aan de organisatie. De komende periode gaat de raad van toezicht op zoek naar een nieuwe bestuurder ter vervanging van Huijbregts.

Solide jeugdzorgorganisatie

Huijbregts neemt na 25 jaar afscheid van Combinatie Jeugdzorg. Onder haar leiding heeft Combinatie Jeugdzorg zich ontwikkeld tot een solide jeugdzorgorganisatie. Daarbij was zij op het gebied van jeugdzorg zowel regionaal als landelijk actief. Twee doelstellingen zijn voor Huijbregts leidend geweest. Ten eerste de zorg voor de kinderen en hun gezinnen die aan de organisatie worden toevertrouwd. En ten tweede de inrichting van een organisatie waarin medewerkers met plezier en trots hun werk doen.

Combinatie Jeugdzorg

Combinatie Jeugdzorg biedt professionele hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders bij complexe vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Afhankelijk van de hulpvraag bieden zij behandeling in het gezin of op een van de locaties van Combinatie Jeugdzorg. Ook is (tijdelijke) opvang en begeleiding mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis van Combinatie Jeugdzorg.