In het afgelopen jaar zijn de vacatures in bestuur en toezicht ingevuld. De organisatie bereidt zich voor op een nieuwe strategische periode. Voor Stet een mooi moment om het stokje over te dragen. “Nu mijn collega-bestuurder Marlijn Lenselink is ingewerkt, is er voor mij ruimte om andere keuzes te maken”, zegt Stet.

De raad van toezicht is in gesprek met de organisatie over de gewenste samenstelling van de raad van bestuur.